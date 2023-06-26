في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. عضوة مفوضية الانتخابات: رصدنا 38 ألف حالة عنف إلكتروني ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، إن منصة رصد العنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات، أجرت أول مسح لها في أغسطس 2022، وأسفر عن رصد 38 ألف خبر عن العنف ضد المرأة، من بينها 1300 خبر متعلق بالعنف ضد المرأة في العملية السياسية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها منبر المرأة الليبية من أجل السلام، بالتعاون مع منظمة «Karama» وبمشاركة عدد من الخبراء الحقوقيين البارزين، لإحياء ذكرى الناشطة الحقوقية والسياسية والمحامية الراحلة سلوى بوقعيقيص التي اغتيلت في 25 يونيو 2014.

وناقش المشاركون في الندوة العالمية «أسباب فشل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة وإقامة انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، والتي من دونها لا يمكن تحقيق استقرار البلاد»، بحسب ما نشره منبر المرأة الليبية عبر صفحته على «فيسبوك».

- ندوة عالمية عن الإفلات من العقاب والانتخابات في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص

منصة رصد العنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات

وأضافت حلب، في مداخلة بالندوة، أن منصة رصد العنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات جرى تصميمها من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2019، بغرض رصد وتحديد وتحليل هذا العنف، ومدى إمكانية تدخل المفوضية لحل الإشكاليات التي تواجه المرأة في الانتخابات.

وأوضحت أن نتائج الرصد أظهرت أن 65% من الليبيين يعتبرون مواقع التواصل الاجتماعي مصدراً من مصادر الأخبار، حيث يزداد لجوء الليبيين للفضاء الإلكتروني، وبالتالي فإن أكثر العنف الموجّه ضد النساء في الانتخابات، جاء عن طريق الإنترنت.

رباب حلب: العنف الإلكتروني طال النساء وحال دون ترشحهم للانتخابات

وتابعت أن العنف الإلكتروني طال النساء وحال دون ترشحهم للانتخابات، خاصة العنف في مواقع التواصل نظراً لعدم توفير فضاء آمن يمكن للناس التعبير عن آرائهم من خلاله، وباتت المرأة الليبية لا تستطيع التعبير عن أفكارها أوأن تطرح أسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن المنصة تقوم بجمع البيانات وتحليلها عن طريق الذكاء الصناعي، ومن ثمَّ تحويلها إلى نسب وإحصائيات وتحديد نوع الغنف ومكانه عن طريق التدخل البشري، لافتة إلى أن 93% من الأخبار التي جرى رصدها حول العنف ضد المراة هي أخبار صدرت من داخل ليبيا و7% من خارج ليبيا فقط، في حين أن 59% أخبار مجهولة المصدر.

وأشارت إلى أن أغلب العنف الموجه ضد المرأة يتمثل في التشكيك في عدم قدرتها أو كفاءتها، والغرض منه التأثير النفسي على المرأة وإضعاف مشاركتها في العملية السياسية بشكل عام، من خلال استهداف العائلات والمجتمع وتهديدها بالقتل أو الخطف أو التحرش الجنسي، وهو ما يؤثر في مشاركة المراة في العملية الانتخابية.

وتابعت أن العنف الصادر ضد المرأة غالباً عنف نفسي، في ظل غياب القوانين التي تحمي المرأة للمشاركة في العملية السياسية والانتخابات، إذ عادة ما يجري وصف النساء بأنهن غير كفؤات، وأنهن أكثر عرضة للسب والشتم بدلاً من نقاشهن.

رباب حلب: 4 من بين كل 5 نساء في المناصب السياسية معرضات للعنف على الإنترنت

وقالت إن أربع من بين كل خمس نساء في المناصب السياسية معرضات للعنف على الإنترنت، لافتة إلى أنه تجري مشاركة المنشور الذي يحتوي على عنف ضد المرأة أربع مرات مقارنة بالمنشور الذي لا يحتوي على العنف ضد المرأة. ولذلك قالت إن عزوف مشاركة النساء في العملية الانتخابية بسبب ظاهرة العنف الإلكتروني، وهو نوع جديد من أنواع العنف الذي لا يمكن ضبطه أو توفير حماية قانونية منه.

وأنشأت المفوضية العليا للانتخابات منصة لـ«رصد» العنف الإلكتروني ضد المرأة، حيث تفيد البيانات من خلال الاستبيانات، تراجع النساء عن المشاركة في العملية الانتخابية، بسبب أنه «كلما زادت نسبة مشاركة النساء في الانتخابات زاد العنف الانتخابي»، وهو ما أعطى مؤشراً على أهمية وجود منصة قوية لرصد العنف الإلكتروني والمخالفات الانتخابية، تسهم في وضع استراتيجية لمعالجته والحد منه، وتقديم توصيات تنبه لضرورة صياغة قوانين تكون رادعاً لكل من يتعدّى على حق المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية.

واغتال مسلحون ملثمون الحقوقية والمناضلة والسياسية ونائبة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحد مؤسسي «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» في يوم 25 يونيو من العام 2014، وذلك بعد قليل من إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية، ومنذ ذلك الحين لم يجرِ تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها.

جانب من ندوة نظمها منبر المرأة الليبية من أجل السلام، بالتعاون مع منظمة «Karama» لإحياء ذكرى الناشطة الحقوقية والسياسية الراحلة سلوى بوقعيقيص، الإثنين 26 يونيو 2023 (لقطة مبثة من الفيديو)