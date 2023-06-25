إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين جديدين لدعم حرس السواحل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصول زورقين بحريين جديدين إلى قاعدة طرابلس البحرية نوع «كروبيا»، بعد استلامهما من إيطاليا، لاستعمالهما في إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية.

وقالت رئاسة الأركان، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن ذلك يأتي في إطار التعاون الليبي- الإيطالي، وتنفيذًا للاتفاقات والالتزامات بين الجانبين في دعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وبدعم ورعاية الاتحاد الأوروبي.

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وأضافت أن رئيـس أركان القـوات البحـرية اللواء نورالدين البوني قـام بزيارة إلى الزورقين، صباح اليوم الأحد، قبل القيام بتنفيذ مهامهما، وذلك بحضور آمر قاعدة طرابلس البحرية، وآمر شعبة العمليات البحرية، وآمري إدارات وقطاعات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.

وفي 17 مارش الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون الإيطالية: «نحن نزيد المساعدة لخفر السواحل الليبي. وبعد أن سلمناه زورق دورية، سنسلمه زورقين آخرين في الأيام القليلة المقبلة في ميسينا (صقلية) كي يتمكن من منع مغادرة قوارب المهاجرين» من السواحل الليبية، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

زورقان جديدان وصلا قاعدة طرابلس البحرية بعد تسلمهما من إيطاليا (رئاسة الأركان التاعبة لحكومة الوحدة الوطنية)

زورقان جديدان وصلا قاعدة طرابلس البحرية بعد تسلمهما من إيطاليا (رئاسة الأركان التاعبة لحكومة الوحدة الوطنية)

زورقان جديدان وصلا قاعدة طرابلس البحرية بعد تسلمهما من إيطاليا (رئاسة الأركان التاعبة لحكومة الوحدة الوطنية)