المنفي يستعرض مع السفير القطري نتائج أعمال «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال لجنة «6+6»، وفق بيان صادر عن المجلس.

وبحث المنفي والسفير القطري «سبل الخروج بحلول توافقية بين الأطراف السياسية، للوصول إلى توافقات حول المسائل الخلافية وتحقيق الانتخابات المنشودة».

النواب تسلم نتائج «6+6»

وفي وقت سابق الإثنين، أحاط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأمم المتحدة بشأن تسلم المجلس نتائج اجتماع اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين والأطر الانتخابية (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية. وقال عقيلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري حنفي جبالي في بنغازي: «نعلم الأمم المتحدة أن النائب جلال الشويهدي سلم اليوم الإثنين نتائج (6+6)، وستُعرض للنقاش في جلسة مجلس النواب بعد العيد».

- الكبير يطلع المنفي والكوني على نتائج اللقاءات مع صندوق النقد الدولي

- المنفي والدبيبة يناقشان الإنفاق الحكومي عن النصف الأول للعام 2023

ورغم المباحثات الممتدة لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية إلا أنه لم تجر مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي وسط غموض حول مصير النقاط الخلافية، خصوصا نقطتي ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وفي وقت لاحق الإثنين، يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة أمام مجلس الأمن، حيث يترقب المتابعون للشأن الليبي مخرجات الجلسة بعد انقضاء المهلة الممنوحة للجنة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

من لقاء المنفي والسفير القطري، 19 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)