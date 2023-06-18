المنفي يتابع مع القطراني وأبوجناح سير الخدمات المقدمة للمواطنين شرق وجنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، نائبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، ورمضان أبوجناح، وذلك في مكتبه بمقرد ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع القطراني وأبوجناح جاء «لدراسة الأوضاع في كافة أنحاء ليبيا، ومتابعة سير الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقتين الشرقية والجنوبية دون مزيد من التفاصيل».

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ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي مع مختلف الجهات والقيادات التنفيذية في إطار متابعتها للأوضاع العامة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء ليبيا.