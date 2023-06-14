الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعين مديراً جديداً لمطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط

قرّر وزير الطيران المدني بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، تعيين صالح جبريل العمروني، مديراً لإدارة مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، خلفاً للمدير السابق للمطار عبدالله حمد الشافعي، وفق قرار الوزير رقم (10) لسنة 2023، بحسب المكتب الإعلامي للحوكمة.

وجرت اليوم الأربعاء، مراسم عملية تسليم واستلام إدارة مطار بنينا الدولي بين العمروني والشافعي بحضور نائب رئيس الحكومة علي القطراني، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء صلاح الخفيفي. واللجنة المكلّفة بتنفيذ قرار وزير الطيران المدني لتنفيذ قرار التكليف.

وأعرب القطراني خلال المراسم التي جرت بقاعة اجتماعات إدارة المطار، عن شكره لإدارة المطار السابقة على الجهود التي بذلتها من أجل سير عمل المطار، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود من قبل الجميع من أجل أن تجتاز البلاد الأزمات كافة ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا الحبيبة.

من جانبه هنأ المدير السابق للمطار عبدالله الشافعي المدير الجديد صالح جبريل العمروني، متمنياً له التوفيق في توليه مهامه، موجهاً التحية للقطراني، على جهوده المبذولة وعمله الدؤوب على مدار الساعة من أجل حلحلة المشاكل ورأب الصدع.

مراسم التسليم والاستلام بين المدير الجديد والسابق لمطار بنينا. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)