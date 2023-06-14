اجتماع لمتابعة تنفيذ الموازنة الاستثنائية للنفط خلال النصف الأول من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة متابعة الموازنة الاستثنائية للنفط، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري وفق البرامج والمشروعات والبيانات الفنية والمالية.

وقد شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اللجنة تؤكد ضرورة الإفصاح عن مصروفات مؤسسة النفط

ناقش المجتمعون أيضا ملف الالتزامات القائمة على المؤسسة والشركات التابعة لها وفق ملاحظات لجان ديوان المحاسبة، ونسب تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى خطة المؤسسة للنصف الثاني من العام الجاري، والتدفقات المالية اللازمة لضمان استمرار المشروعات التنموية والتطويرية المعتمدة بالخطة، للوصول إلى معدلات إنتاج أعلى.

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وأكد المجتمعون ضرورة الإفصاح عن المصروفات المتعلقة بالمؤسسة خلال النصف الأول وفق توصيات المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.