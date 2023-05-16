لجنة حكومية تناقش تشغيل مجمع رأس لانوف بكامل طاقته قبل نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت لجنة متابعة ميزانية النفط، اليوم الثلاثاء، خطة المؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال تشغيل مجمع رأس لانوف بكامل طاقته قبل نهاية العام الجاري.

والجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عودة مجمع رأس لانوف الصناعي إلى العمل بعد توقف دام 12 عاما.

وتطرق اجتماع اللجنة إلى متابعة تنفيذ الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك خطة العمل لمجمع مليتة، بعد توقف أعماله سنوات، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

خطة مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

وخلال الاجتماع، قدمت الإدارات الفنية بمؤسسة النفط عرضا ضوئيا حول تنفيذ المستهدف، خلال العام الحالي لزيادة إنتاج النفط والغاز.

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وأوضح رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، الخطوات المتخذة بشأن صيانة وتطوير مجمع مليتة للنفط والغاز، مؤكدا أن الصيانة نفذتها عناصر ليبية في وقت قياسي، وأن ذلك سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية.

وعرض خلال الاجتماع كذلك تقريرا عن الاستكشافات الجديدة لمؤسسة النفط التي تسهم في زيادة مستوى الإنتاج.

لجنة متابعة ميزانية النفط تبحث تطوير وصيانة خطوط الغاز

وقبل أسبوع، ناقشت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية النفط، تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاج، وأعمال صيانة مجمع مليتة، والبرنامج التدريبي المعتمد لتطوير الموارد البشرية، ومشروعات التطوير للعام 2023.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد في ديون مجلس الوزراء، عرضا تفصيليا حول صيانة وتحديث خط الغاز «البريقة - مصراتة» وعودته للعمل بعد توقفه لنحو 12 عاما، وفق بيان صادر منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتطرق اجتماع لجنة المتابعة إلى الخطة التدريبية المعدة من قبل مؤسسة النفط للخريجين الجدد المقبولين بالمؤسسة. حيث أكدت اللجنة ضرورة أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.