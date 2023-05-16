  • Alwasat News
Atwasat

لجنة حكومية تناقش تشغيل مجمع رأس لانوف بكامل طاقته قبل نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 01:28 مساء
لجنة حكومية تناقش تشغيل مجمع رأس لانوف بكامل طاقته قبل نهاية العام
اجتماع لجنة متابعة ميزانية النفط، 16 مايو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

ناقشت لجنة متابعة ميزانية النفط، اليوم الثلاثاء، خطة المؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال تشغيل مجمع رأس لانوف بكامل طاقته قبل نهاية العام الجاري.

والجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عودة مجمع رأس لانوف الصناعي إلى العمل بعد توقف دام 12 عاما.

وتطرق اجتماع اللجنة إلى متابعة تنفيذ الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك خطة العمل لمجمع مليتة، بعد توقف أعماله سنوات، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

خطة مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج
وخلال الاجتماع، قدمت الإدارات الفنية بمؤسسة النفط عرضا ضوئيا حول تنفيذ المستهدف، خلال العام الحالي لزيادة إنتاج النفط والغاز.

- يضم مصفاة وميناء ومصنعين.. تعرف على مجمع رأس لانوف
- بن قدارة: عودة مجمع رأس لانوف للعمل بعد توقف دام 12 عاما
- مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل
- لجنة متابعة ميزانية مؤسسة النفط تبحث تطوير وصيانة خطوط الغاز

وأوضح رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، الخطوات المتخذة بشأن صيانة وتطوير مجمع مليتة للنفط والغاز، مؤكدا أن الصيانة نفذتها عناصر ليبية في وقت قياسي، وأن ذلك سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية.

وعرض خلال الاجتماع كذلك تقريرا عن الاستكشافات الجديدة لمؤسسة النفط التي تسهم في زيادة مستوى الإنتاج.

لجنة متابعة ميزانية النفط تبحث تطوير وصيانة خطوط الغاز
وقبل أسبوع، ناقشت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية النفط، تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاج، وأعمال صيانة مجمع مليتة، والبرنامج التدريبي المعتمد لتطوير الموارد البشرية، ومشروعات التطوير للعام 2023.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد في ديون مجلس الوزراء، عرضا تفصيليا حول صيانة وتحديث خط الغاز «البريقة - مصراتة» وعودته للعمل بعد توقفه لنحو 12 عاما، وفق بيان صادر منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتطرق اجتماع لجنة المتابعة إلى الخطة التدريبية المعدة من قبل مؤسسة النفط للخريجين الجدد المقبولين بالمؤسسة. حيث أكدت اللجنة ضرورة أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في ...
تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته

«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها

تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها
سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر

سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر
المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية

المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة

عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة
واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري

واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري
شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق العودة

شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق...
«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا

البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة

علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية

نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية

الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح المجال أمامها

خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح ...
متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد

متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المفوضية» تنظم ورشة عمل في بنغازي استعدادا للانتخابات
«المفوضية» تنظم ورشة عمل في بنغازي استعدادا للانتخابات
بليحق: «النواب» يقرر إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد مهام رئاسة الحكومة
بليحق: «النواب» يقرر إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة ...
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية «الثلاثاء 16 مايو 2023»
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية «الثلاثاء 16 مايو ...
بليحق: «النواب» يسحب قرار إعادة تشكيل إدارة مجلس الحريات العامة
بليحق: «النواب» يسحب قرار إعادة تشكيل إدارة مجلس الحريات العامة
رئيس «الرقابة الإدارية» يقرر وقف وزير الدولة بحكومة الدبيبة عن العمل احتياطيا
رئيس «الرقابة الإدارية» يقرر وقف وزير الدولة بحكومة الدبيبة عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
المشري يصف قرار إيقاف باشاغا بـ«العبث السياسي».. ويدعو مجلس النواب للاتفاق على خارطة طريق
المشري يصف قرار إيقاف باشاغا بـ«العبث السياسي».. ويدعو مجلس ......
البعثة الأممية تجدد دعم «عملية المصالحة الوطنية» في ليبيا
البعثة الأممية تجدد دعم «عملية المصالحة الوطنية» في ليبيا...
ضبط 19 سيارة مسروقة بغريان وزوارة خلال 48 ساعة
ضبط 19 سيارة مسروقة بغريان وزوارة خلال 48 ساعة...
رئيس «الرقابة الإدارية» يقرر وقف وزير الدولة بحكومة الدبيبة عن العمل احتياطيا
رئيس «الرقابة الإدارية» يقرر وقف وزير الدولة بحكومة الدبيبة ......
بليحق: «النواب» يسحب قرار إعادة تشكيل إدارة مجلس الحريات العامة
بليحق: «النواب» يسحب قرار إعادة تشكيل إدارة مجلس الحريات ......
المزيد