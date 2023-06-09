«المركزي»: 18.7 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو المنقضي بلغت 18.7 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة 9.8 مليار دولار.

8.7 مليار دولار للمصارف التجارية.. و9.9 مليار لتزامات الدولة

وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي، بواقع 8 مليارات و738 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 9 مليارات دولار، 973 مليون دولار، وذلك حسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة اليوم الخميس عن المصرف المركزي نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وبالنسبة لاستخدامات الدولة والتزاماتها، وصلت مرتبات العاملين بالخارج إلى 82 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

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كما شملت استخدامات الدولة 646 ملايين دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و219 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم والتعليم العالي 16 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات سابقة لجهات عامة بواقع 8 مليارات و313 مليون دولار.

أما جهاز الإمداد الطبي فقد كان نصيبه من استخدامات النقد الأجنبي 178 مليون دولار، وجهات أخرى 468 مليون دولار، و36 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و15 مليون دولار للعلاج بالخارج، لا تحويلات لدعم المحروقات.