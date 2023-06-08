«إينياس» الإيطالي يؤكد للشهوبي التزامه بالجدول الزمني لأعماله في مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ائتلاف شركات «إينياس» الإيطالي التزامه بالجدول الزمني للانتهاء من أعماله في مطار طرابلس الدولي، وتشمل تصميم وإنشاء محطة ركاب.

جاء ذلك خلال لقاء تقابلي بين ممثلي الائتلاف ووزير المواصلات محمد الشهوبي، على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبية لروما أمس الأربعاء، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتناول اللقاء سير العمل بالمشروع، والخطوات والبرامج الرئيسية لجميع الأنشطة سواء الأعمال الميدانية أو التوريدات.