الشهوبي يستعرض مع وفد «إينياس» مشروع محطة الركاب بمطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، مع وفد ائتلاف الشركات الإيطالية «إينياس» مشروع تصميم وتنفيذ محطة ركاب محلية ودولية بمطار طرابس الدولي.

تناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بالعمل في المشروع، حيث أشار الشهوبي إلى أهميته الاستراتيجية لقطاع المواصلات وحركة النقل الجوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وحث الشهوبي على ضرورة الرفع من معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة، والشروع في باقي الأنشطة المتعلقة بتوريدات المواد، تزامنا مع الأعمال الإنشائية بالموقع.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.