الدبيبة يؤكد ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس بعد معالجة الصعوبات التي واجهت المشروع، مع الاستمرار في الإجراءات التعاقدية، والتنسيق مع ديوان المحاسبة لإنشاء مطار طرابلس العالمي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه، مساء اليوم الأحد، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكلاء الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، والنقل البحري وسام الإدريسي، والنقل البري فضل الله عاشور، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة شدد خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة المواصلات في طرابلس، على ضرورة المتابعة التنفيذية للبرنامج الزمني لإنشاء صالة ركاب مطار بنينا المنفذة من قبل شركة «داوو» الكورية، متوقعًا استكمالها قبل نهاية العام الجاري بعدما وصلت نسبة الإنجاز فيها 40%.

- الدبيبة يطالب الشهوبي بتقديم تصور مكتمل لإصلاح قطاع النقل الجوي

اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة المواصلات

وقبل هذا الاجتماع عقد الدبيبة اجتماعًا مع قيادات وزارة المواصلات، خُصِّص لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية، ومتابعة التقارير والملاحظات المقدمة من الشركات والصعوبات التي تواجهها، وخطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة.

وأصدر الدبيبة، في ختام الاجتماع تعليماته إلى وزير المواصلات «بتقديم تصوُّر مكتمل يعرض في مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل 7 مطارات محلية دوليًا

وشدد الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع، على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي، معتبرًا أن «تفعيل 7 مطارات محلية حاليًا خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مؤكدًا ضرورة العمل لتفعيلها دوليًا» وفق المكتب الإعلامي.

اجتماع الدبيبة مع وزير المواصلات ووكلاء الوزارة ومدير جهاز المشروعات بالوزارة، الأحد 29 يناير 2023. (حكومتنا)