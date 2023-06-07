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طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 01:16 مساء
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
الطبيبة الليبية خلال تكريمها من إدارة الخطوط الجوية الأفريقية، 7 يونيو 2023. (الخطوط الأفريقية)
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تفاعل كبير سجلته ردود الفعل على موقف إنساني لطبيبة ليبية كانت على متن إحدى الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. 

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت الخطوط الجوية الأفريقية إن الطبيبة هبة الهادي يونس لبت نداء طاقم الضيافة على رحلة «القاهرة - طرابلس»، مع وجود حالة مرضية مفاجئة على متن الرحلة.

حرفية الطبيبة الليبية
لازمت الطبيبة طيلة الرحلة الراكب، وتعاملت مع الحالة بكل حرفية، وفق منشور الشركة، التي تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة هبة الهادي يونس. وكافأت الشركة الطبيبة بمنحها وأسرتها تذاكر مجانية، تقديرا لما قدمته من جهود لإنقاذ حياة الراكب، ووصول الرحلة إلى مقصدها بسلام.

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وأجمعت ردود الفعل والتعليقات على منشور الشركة بالشكر للطبيبة. وقال أحد المتابعين: «جهود تذكر وتشكر عليها.. بارك الله فيكم وفيها»، بينما أشادت متابعة أخرى بالقرار، لكنها قالت: «ضروري يكون هناك طبيب طوارئ ضمن الطاقم الجوي».

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