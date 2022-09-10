وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي رئيس مكتب التشغيل والصيانة السريعة بحي السلام التابع لدائرة توزيع غرب درنة، صلاح السنوسي الشاعري، إثر صعقة كهربائية أثناء ممارسة عمله.

وحاول زملاء الشاعري إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، حسبما قال مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت.

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موظف تفانى في عمله ومات أثناء أدائه

وقالت دائرة توزيع شرق درنة: «في هذه الأوقات فقدنا زميلنا صلاح السنوسي الشاعري أثناء أدائه لواجبه تجاه الوطن والمواطن»، مشيرة إلى أنه «خلال سنوات قليله ترك انطباعًا لدى جميع العاملين بالشركة العامة للكهرباء في درنة لتفانيه في العمل ومروءته سواء في الساعات المتأخرة من الليل أو ساعات الصباح الأولى».

كما نعت شركة الكهرباء الشاعري، وقالت إنه عمل رئيسًا لمكتب التشغيل والصيانة السريعة بحي السلام التابع لدائرة توزيع غرب درنة، مقدمة التعازي لعائلته وزملائه في العمل.