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شكشك يبحث مع المبروك ملفات الرواتب المتأخرة والقروض الخارجية والعطاء العام للأدوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 07:31 مساء
شكشك يبحث مع المبروك ملفات الرواتب المتأخرة والقروض الخارجية والعطاء العام للأدوية
جانب من اجتماع شكشك مع المبروك بحضور مديري الإدارات بديوان المحاسبة ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)
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ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، ملفات الرواتب المتأخرة والقروض الخارجية والعطاء العام للأدوية، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.

وأفاد بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك» بأن الاجتماع الذي عُقِد بوزارة المالية تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الإفراجات المالية للرواتب المتأخرة والتسويات المحاسبية، والحساب الختامي للدولة، ومتابعة الاتفاقات والقروض الخارجية.

ملاحظات ديوان المحاسبة حول الإنفاق العام
وبحث الاجتماع ملاحظات الديوان حول نتائج متابعة تنفيذ الإنفاق العام لسنة 2022 والنصف الأول للعام 2023، والوقوف على أداء الإدارات المختلفة بوزارة المالية.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى رئيس الديوان رفقة وزير المالية زيارة لإدارة الميزانية للوقوف على آليات إعداد الرواتب، وإصدار الإفراجات اللازمة للرواتب المتأخرة.

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وأوضح البيان أن شكشك أثنى على أداء الوزارة في هذا الجانب، مؤكدًا حرصه على متابعة ملف الإفراجات باعتبارها استحقاقًا واجب السداد لشريحة ليست بسيطة من موظفي القطاع العام، مشددًا على ضرورة الإسراع في عمليات الإصدار، بما لا يؤثر في جودة المراجعة، وفتح المجال أمام القطاعات المختلفة للتداول السريع للبيانات والمستندات.

ملف العطاء العام للأدوية
وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى مناقشة ملف العطاء العام للأدوية، ومخصصات العلاج بالداخل والخارج وتحسين الخدمات العلاجية، إلى جانب ملف القضايا، وذلك في إطار ضمان توفر المخصصات اللازمة لتغطيتها وإحالتها إلى الجهات المعنية بتنفيذها.

جانب من اجتماع شكشك مع المبروك بحضور مديري الإدارات بديوان المحاسبة ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)
جانب من اجتماع شكشك مع المبروك بحضور مديري الإدارات بديوان المحاسبة ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)
جانب من اجتماع شكشك مع المبروك بحضور مديري الإدارات بديوان المحاسبة ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)
جانب من اجتماع شكشك مع المبروك بحضور مديري الإدارات بديوان المحاسبة ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (ديوان المحاسبة)
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