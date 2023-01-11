النائب العام يتابع تنفيذ العطاء العام للدولة مع «الصحة»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب العام الصديق الصور مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، نتائج أعمال اللجنة الفنية للعطاء العام والذي توقف تنفيذه منذ العام 2009.



ويغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من «الأدوية التخصصية والأدوية العامة والمستلزمات الطبية ومستلزمات ومشغلات المختبرات ومستلزمات الأشعة ومستلزمات الأسنان ومستلزمات العظام»، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الصور: العطاء العام سيغلق جميع التجاوزات التي حدثت منذ 2009

وأشاد النائب العام بنتائج أعمال اللجنة، معتبرًا أن العطاء العام سيغلق جميع التجاوزات التي حدثت بعد توقف تنفيذه منذ العام 2009، وفق ما ذكره رئيس اللجنة الفنية.

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة الفنية أن النائب العام أكد دعمه للجنة بعد اطّلاعه على أعمالها، ودعمه أيضا لكل الجهات الرقابية في عملها من أجل الإسراع في عملية المراجعة وتنفيذ العطاء. ويترأس اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء العام نجيب بن صوفيا، وعضوية محمد القلال، ومحمد صنع الله، ومحيي الدين نويجي.

