ديوان المحاسبة ومصلحة الجوازات يبحثان إجراءات إصدار الجوازات الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، إجراءات منظومة البطاقات الإلكترونية، وإصدار جوازات السفر الإلكترونية، وذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بحضور الإدارات المختصة بالديوان والمصلحة.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء تناول «إجراءات منظومة البطاقات الإلكترونية، ومنها إجراءات مراحل الانتهاء، وإجراءات المصلحة بخصوص التحول من إصدار الجوازات المقروءة آليًا إلى الجوازات الإلكترونية».

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وأكد شكشك خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، دعم الديوان لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب «في إنجاز الإجراءات الأمنية المطلوبة المهمة التي تتطلبها المحافظة على سرية بيانات وإصدار الجوازات والبطاقات الإلكترونية».

وطالب شكشك بضرورة تسهيل إجراءات إصدار الجوازات والبطاقات الإلكترونية، و«ذلك لما لها من أثر إيجابي»، مشددًا على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق انطلاق واستكمال هذه الموضوعات.

لقاء شكشك مع رئيس مصلحة الجوازات اللواء يوسف مراد، الثلاثاء 6 يونيو 2023. (ديوان المحاسبة)