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شكشك يطالب بتكوين قاعدة بيانات وطنية ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 08:40 مساء
شكشك يطالب بتكوين قاعدة بيانات وطنية ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية
اللقاء المُوسّع بمكتب النائب العام لاستعراض تقرير الرقابة على تقنية المعلومات. الأربعاء 17 مايو 2023. (ديوان المحاسبة)
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طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بضرورة تكثيف الجهود بين كافة الجهات المختصة من أجل تكوين قاعدة بيانات وطنية ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية، مشيدًا بجهود النائب العام في متابعة ملف تشوهات البيانات الوطنية خصوصًا ما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة شكشك في لقاء موسّع قد مساء اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بحضور المستشار الصديق الصور ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الرقابة علي القطاع الخدمي وفريق الرقابة علي تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.

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وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خُصص لاستعراض تقرير المهمة الرقابية على تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية، والمنهجية الرقابية المتبعة وفقًا للمعايير الدولية «الانتوساي» و«الايزو».

وأضاف ديوان المحاسبة أن اللقاء جرى خلاله عرض أبرز المخاطر المحتملة والتوصيات بهدف دعم مصلحة الأحوال المدنية «للعمل وفقًا لبيئة رقمية موثوقة وآمنة تلبّي تطلعات المصلحة في بناء قاعدة بيانات وطنية وتحسين تقديم الخدمات للموطنين».

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