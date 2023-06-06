أحوال الطقس في ليبيا (الثلاثاء 6 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق متفرقة في الشمال الغربي بطقس متقلب مع سقوط أمطار رعدية، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا من مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار اليوم مصحوبة بخلايا رعدية خاصة المناطق من طرابلس إلى مصراتة، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع بداية من مساء اليوم، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تكون نشطة على سرت هذا اليوم ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وبين 27 و33 درجة مئوية على سرت والدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خصوصا غدا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 32 و36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على غدامس والحمادة.