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إصابة 56 شخصاً بتسمم غذائي تناولوا وجبات سريعة من مطعم في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 07:01 مساء
إصابة 56 شخصاً بتسمم غذائي تناولوا وجبات سريعة من مطعم في مصراتة
منظر عام مدينة مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت إدارة الخدمات الصحية في مصراتة، إصابة 56 شخصاً بتسمم غذائي «بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد المطاعم»، مشيرة إلى أن من بين حالات الإصابات ست حالات إيواء تتلقى العلاج بالمصحات الخاصة في البلدية.

وقالت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «فريق الرصد والاستجابة السريعة بقسم الأمراض السارية بإدارة الخدمات الصحية مصراتة تلقّى بلاغاً صباح اليوم عن وجود حالات تسمم في عدد من المصحات والمستشفيات الخاصة بالبلدية، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد المطاعم».

وأكدت إدارة الخدمات الصحية أن «الفريق توجه إلى هذه المصحات للتأكد من صحة البلاغ، وسجل حتى الساعة الخامسة عصراً عدد 56 حالة تسمم غذائي، من بينها ست حالات جرى إيواءها لتلقي العلاج بالمصحات الخاصة في بلدية مصراتة».

منظر عام مدينة مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)
منظر عام مدينة مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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