المنفي يوصي بعلاج مشكلات جامعة عمر المختار

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمعالجة المشكلات التي تواجه جامعة عمر المختار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحث المنفي مع وفد جامعة عمر المختار «الصعوبات والعقبات التي تواجه الجامعة»، وفق بيان صادر عن المجلس، مؤكدًا دعمه بيوت العلم كركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

المنفي يلتقي وفد العبيدات

ويوم الإثنين، التقى المنفي وفدًا من عمد ومشائخ وأعيان قبيلة العبيدات، وذلك في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وبحث خلال اللقاء دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، وخطوات المنفي ومساعيه للم الشمل والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.