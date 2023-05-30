لجنة إدارة هيئة الإغاثة تستعرض 3 ملفات في أول اجتماعاتها للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية برئاسة سعد موسى العبار، خلال اجتماعها الأول لسنة 2023، الذي عقدته اليوم الثلاثاء، ثلاثة ملفات رئيسية للعمل خلال الفترة المقبلة.

وعرض رئيس اللجنة موسى العبار خلال الاجتماع بمقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بمدينة بنغازي، بنود جدول الأعمال التي تتضمن الملفات الرئيسية التي ستعمل عليها إدارة الهيئة.

والملفات الثلاثة التي استعرضها الاجتماع هي: تقييم عمل الإدارات والفروع التابعة للهيئة في مختلف مناطق ليبيا، وبرامج الشراكات مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وأهمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي والشراكات مع المنظمات الأجنبية المرخص لها من السلطات المختصة، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

اتفاقية شراكة بين هيئة الإغاثة والهلال الأحمر

كما استعرض الاجتماع مقترحًا بشأن اتفاقية الشراكة والتعاون بين الهيئة والأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، وذلك «تأهبًا للأوضاع الإنسانية بمناطق جنوب شرق البلاد بمدينة الكفرة والتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية للاستجابة للحالات الإنسانية في حال حدوث نزوح من السودان الشقيق».

وأكد رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في ختام الاجتماع استمرار الأعمال الإنسانية تجاه النازحين والمستفيدين من خدمات الهيئة وفق الإمكانات المتاحة.

الاجتماع الأول للجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لسنة 2023، الثلاثاء 30 مايو 2023. (هيئة الإغاثة)

رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة لسنة 2023، الثلاثاء 30 مايو 2023. (هيئة الإغاثة)

الاجتماع الأول للجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لسنة 2023، الثلاثاء 30 مايو 2023. (هيئة الإغاثة)