«إعمار مرزق» في مباحثات التومي مع نائبة المبعوث الأممي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي أمس الإثنين في مكتبه، مع نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا جورجيت غانيون، تطورات ملف مرزق والإجراءات التنفيذية التي تعمل عليها اللجنة العليا لهذا الملف.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، ناقش الاجتماع مستجدات التعاون المشترك بين الوزارة والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ومشروعات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في مناطق ليبيا كافة وفي الجنوب بصفة خاصة. وجرى التأكيد على أن العمل سيكون مشتركا لتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

ملف «إعمار مرزق»

وتسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة إعمار مرزق بالتعاون مع البعثة الأممية، إذ قررت حكومة الدبيبة في مايو العام 2021 إنشاء «صندوق إعمار مرزق» الذي يمول بقية 500 مليون دينار، وفي نوفمبر العام الماضي، عقد مسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وبلدية مرزق اجتماعا مع مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين والتنمية في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا.

حضر اجتماع التومي مع نائبة المبعوث الأممي كل من الخبيرة الاقتصادية ومنسقة التنمية ناون تشوي، ومنسق البعثة في ليبيا نصر الدين الدخاخني، ومستشار الوزير هيثم عبدالله، ومديرة مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات شادية عريبي.

التومي خلال لقاء مع نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا، 30 مايو 2023. (وزارة الحكم المحلي)

التومي خلال لقاء مع نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة بليبيا، 30 مايو 2023. (وزارة الحكم المحلي)