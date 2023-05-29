الدبيبة يشيد بجهود أهالي العجيلات في المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بجهود أهالي مدينة العجيلات غرب البلاد في المصالحة الوطنية، مثنياً على مجهوداتهم في المحافظة على السلم الاجتماعي بالمدينة.

جاءت إشادة الدبيبة خلال استقباله، اليوم الإثنين، أعيان وحكماء مدينة العجيلات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن وفد أعيان العجيلات أكد للدبيبة «على حرصهم على التعاون مع الحكومة لإحقاق السلم الاجتماعي، ودرء الفتن وإنهاء النزاعات، ودعمهم لرؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار».

- الدبيبة يستقبل وفداً من أعيان قبيلة العواقير

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء الدبيبة مع أعيان وحكماء مدينة العجيلات يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

لقاء الدبيبة مع وفد قبيلة العواقيل

واستقبل الدبيبة في وقت سابق اليوم، وفداً من أعيان قبيلة العواقير، لمناقشة عددٍ من الملفات الخدمية والاجتماعية، في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة من البلاد.

وأكد الدبيبة لوفد أعيان قبيلة العواقير حرص حكومة الوحدة الوطنية على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشرقية.

لقاء الدبيبة مع وفد أعيان وحكماء العجيلات، الإثنين 29 مايو 2023. (حكومتنا)