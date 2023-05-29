شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على طبيعة برنامج «حراس الفضيلة»، الذي أعلنته الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والأدوار والأهداف التي أنشئ على أساسها.

وأطلقت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برنامج أسمته «حراس الفضيلة»، ضمن باقة برامجها، التي قالت إنها تسعى من خلالها لـ«تطوير وسائل الدعوة، ونشر القيم، وتعزيز الأخلاق الحميدة، وتحصين المجتمع من كافة آفات الانحراف الأخلاقي والعقدي».

بعدها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باستفسارات حول طبيعة هذا البرنامج، وسط تخوفات من أن يكون ضمن صراع الأيديولوجيات، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا حوله، مع كل من: الشيخ يحيى بن حليم، وهو أحد مسؤولي برنامج حراس القضيلة، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حكيم بن عثمان، وكاتب صحفي خليل الحالسي، وأستاذ القانون العام مجدي الشبعاني.

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