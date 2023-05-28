اجتماع لبلدية سرت يناقش مشاكل نقص المياه وإقامة مدارس جديدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني عددا من المشاكل الخدمية التي تواجه عدد من المناطق بالمدينة خلال اجتماع مع مخاتير تلك المناطق خاصة أزمات نقص مياه الشرب، وعدم إنارة الطرق.

حضر الاجتماع الذي عقد السبت مع مخاتير محلات الرباط والسكينة الثانية ووداي جارف وووكيل ديوان البلدية، وتناول بشكل خاص مشاكل محلات وادي جارف والرباط ومالسكنية الثانية التي تشهد كثافة سكانية عاليه.

توجيه بحل المشاكل الخدمية في سرت بالتنسيق مع الجهات المختصة

وتعاني تلك المحلات من نقص مياة الشرب وتدني خدمات النظافة العامة والانارة على الطرق الفرعية فيه.

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- غلق محلات بيع لحوم ودجاج وإحالة 3 أشخاص للنيابة في سرت

- بدء حملة تطعيمات الحجاج في سرت

وخلص الاجتماع إلى الأخذ بلاحظات مخاتير المحلات والتنسيق مع الجهات المختصة ببلدية سرت لعلاج تلك المشكلات، والتنسيق مع مراقبة تعليم البلدية لإقامة مؤسسات تعليمية جديدة.

وكذلك التسيق مع المسؤولين الآخرين لحل لمشكلة الهجرة غير الشرعية بمحلة وادي جارف والعمل علي ايجاد مقر مناسب لمركز شرطة في المنطقة.