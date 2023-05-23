بدء حملة تطعيمات الحجاج في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت إدارة الخدمات الصحية سرت، بالتعاون مع تنسيقية الحج ببلدية سرت، حملة التطعيمات الخاصة التي تستهدف حجاج هذا العام 2023، حيث توافد عدد ممن استكملوا إجراءاتهم الطبية والوقائية بأخذ الطعم المقرر.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللجنة الطبية المشكلة بهذا الخصوص مستمرة في عملها خلال الأسبوع الجاري لاستقبال كافة الحجيج، بما يضمن تلقيهم جرعات التطعيمات اللازمة.

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ودعا مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية سرت كافة الحجيج مراجعة مقرها خلال ساعات الدوام الرسمي على مدى أيام الأسبوع مصحوبين ببطاقة التطعيم للتأكد من سلامة إجراءات التطعيم الخاصة بهم.

والخميس الماضي أصدر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح تعميمًا بشأن التطعيمات المستهدفة للحجاج وهي «طعم السحايا الرباعي المقترن، والطعم المضاد لفيروس (كورونا) المستجد»

جانب من حملة تطعميات الحجاج في سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (إدارة الخدمات الصحية سرت)

جانب من حملة تطعميات الحجاج في سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (إدارة الخدمات الصحية سرت)

جانب من حملة تطعميات الحجاج في سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (إدارة الخدمات الصحية سرت)

جانب من حملة تطعميات الحجاج في سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (إدارة الخدمات الصحية سرت)