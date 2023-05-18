«مكافحة الأمراض» يوضح التطعيمات المقررة للحجاج

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح تعميما بالتطعيمات المقررة لحجاج بيت الله الحرام للعام 1444 هجريا.

ووجه التعميم إلى مشرفي البرنامج الوطني للتطعيمات بالبلديات اليوم الخميس، حسب ما جاء على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طعم السحايا الرباعي

ونص التعميم على أن التطعيمات المطلوبة هي «طعم السحايا الرباعي المقترن، والطعم المضاد لفيروس (كورونا) المستجد».

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وبخصوص طعم «كورونا»، ينصح بأن يكون الحاج قد تلقى جرعتين على الأقل في السابق من الطعم، وفق ما جاء في التعميم.