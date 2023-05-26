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الشؤون الاجتماعية: تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» ضمن منحة الزوجة والبنات بقيمة 130 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 03:58 مساء
الشؤون الاجتماعية: تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» ضمن منحة الزوجة والبنات بقيمة 130 مليون دينار
شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات، بقيمة إجمالية تتجاوز 130 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها بدأت تنفيذ عدة ملاحق لبطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما بقيمة تتجاوز 130 مليون دينار، شملت نحو ربع مليون بطاقة.

4 دفعات ضمن بطاقات «إيفاء»
وقالت الوزارة إن هذه الملاحق تضمنت 4 مراحل، كان أولها من يناير حتى يونيو 2022 بعدد بطاقات 78 ألفا و713 وبقيمة مالية  61 مليونا و600 ألف و900 دينار، وكانت الثانية من يوليو حتى أكتوبر 2022، بعدد بطاقات 87 ألفا و126 بطاقة وبقيمة مالية 44 مليونا و219 ألفا و 150 دينارا.

وبحسب البيان، كانت المرحلة الثالثة من نوفمبر حتى ديسمبر 2022 بعدد بطاقات 52 ألفا و18 بطاقة وبقيمة مالية 13 مليونا و227 ألفا و200 دينار، بينما كانت الدفعة الأخيرة في أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، بعدد بطاقات 29 ألفا و923 وبقيمة مالية 11 مليونا و586 ألفا و750 دينارا.

الشؤون الاجتماعية: تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» ضمن منحة الزوجة والبنات بقيمة 130 مليون دينار
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