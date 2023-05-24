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«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 07:08 مساء
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها
مؤشر التحليل العالمي للإحصاءات بمنظمة الصحة لعام 2022 حول بدانة الأطفال دون سن الخامسة (الإنترنت)
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صنفت منظمة الصحة العالمية ثلاثة من كل عشرة أطفال في ليبيا، دون سن الخامسة، على أنهم يعانون من زيادة الوزن.
وتصدُّر ليبيا قائمة العشرة الأوائل، من حيث الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في عام 2022، وهو ما أرجعته منظمة الصحة العالمية إلى «النظام الغذائي غير الصحي».

ووفقًا للتحليل العالمي للإحصاءات بمنظمة الصحة لعام 2022، فإن 28.7% من أطفال ليبيا دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن، محذرة من أن السمنة «تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا تظهر أي علامة فورية على التراجع».

وجرى تحديد البلدان ضمن قائمة تضم 198 بلدًا لديها أكبر معدل لبدانة الأطفال في تحليل يرصد معدلات السمنة المتصاعدة في جميع أنحاء العالم.

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وبعد ليبيا جاءت في المرتبة الثانية أستراليا في ثاني أعلى نسبة لبدانة الأطفال، إذ يمثل الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر من خُمس جميع الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 21.8%. وجاءت تونس ومصر وبابوا غينيا الجديدة في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة بمعدلات 19 و18.8 و16%على التوالي.

وجرى تصنيف 37 مليون طفل دون سن الخامسة على مستوى العالم على أنهم يعانون من السمنة، في المقابل احتلت بريطانيا المركز 22، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز 52 في القائمة.

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