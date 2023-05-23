شاهد في «هذا المساء»: الملكية في ليبيا.. مطلب واقعي أم حلم بلا حقيقة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على الدعوات المتكررة من الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي بشأن عودة الملكية الدستورية في ليبيا، ومدى واقعية هذه الدعوة.

وكرر الأمير محمد السنوسي خلال الفترة الأخيرة القول إن «الملكية الدستورية هي الضامن لإجراء الانتخابات»، معتبرًا في مقابلة تلفزيونية أن «الليبيين يتوقون إلى دولة تجمعهم بلا انقسامات، وسط أصوات متزايدة في ليبيا للمطالبة بعودة النظام الملكي، قائلا إن "أي أيادٍ تُمد لنا سنبادر للاتصال بها».

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ودعا الامير إلى «حوار ليبي وطني يكون هدفه الأساسي العودة إلى النظان الملكي وشرعيته الدستورية»، مشددا في الوقت نفسه على أن «عودة النظام الملكي يجب أن يكون بتوافق وطني حولها، دون فرضها بأي نوع من القوة»، لافتا إلى أن «دستور عام 1951 فريد من نوعه وهو وثيقة سياسية مهمة، ويمكن تعديله بما يناسب العصر».

حول هذا الملف، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المستشار السابق للمجلس الأعلى للدول صلاح البكوش، الناطق باسم المجلس الرئاسي السابق أشرف الثلثي، ورئيس حزب التفاؤل الاتحادي أبوبكر القطراني.

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