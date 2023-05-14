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الأمير محمد السنوسي: عائلتي لديها علاقات تاريخية.. ويمكن للملكية تحقيق السلام الإقليمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 08:46 مساء
الأمير محمد السنوسي: عائلتي لديها علاقات تاريخية.. ويمكن للملكية تحقيق السلام الإقليمي
الأمير محمد السنوسي خلال مقابلة مع جريدة «إل إنديبندينتي» الإسبانية، السبت 13 مايو 2023
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قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إن ليبيا «يمكنها، بعد عودة الشرعية والملكية الدستورية واستقرار أوضاعها، أن تلعب دورًا إيجابيًا يناسب أهميتها وإمكاناتها لتحقيق السلام الإقليمي».

وأضاف الأمير محمد السنوسي، في مقابلة مع جريدة «إل إنديبندينتي» الإسبانية أن «هذا الدور الإيجابي سيسهم ليس في حل الإشكاليات في ليبيا، بل سيتجاوزه لمحاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أشقائنا وأصدقائنا وجيراننا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا».

ليبيا يمكن أن تكون بمثابة «خوذة زرقاء» بين ضفتي المتوسط
وأشارت الجريدة إلى أن «السنوسي» مقتنع بأن ليبيا يمكن أن تكون بمثابة «خوذة زرقاء» بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتهدئة الصراعات التي تدور رحاها اليوم والتي من بينها الخلاف المغرب والجزائر.

يقول الأمير: «يمكن للنظام الملكي في ليبيا أن يعمل من أجل السلام الإقليمي. عائلتي لديها علاقات تاريخية مع الجزائر والمغرب، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة مثل تشاد والسودان. نحن نتمتع بسمعة طيبة».

وتابع حديثه مع الجريدة الإسبانية: «أود أن تختفي المشاكل التي قد توجد اليوم بين إسبانيا وبعض دول المنطقة». وقال بعد عرض وساطته: «في حالة الحكم، سنكون أمة تربطها علاقات قوية بأفريقيا».

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وعلَّقت الجريدة على «الدور الكوبرنيكي» لرئيس الوزراء الإسباني ليدرو سانشيز في الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، إلى تحسين العلاقات مع المغرب، التي كانت دائمًا غير مستقرة، على حساب إفساد العلاقات مع الجزائر، شريك الغاز المهم.

وتضيف أن مدريد ضحت بموقفها من «الحياد النشط» في نزاع الصحراء مقابل دعم فرضيات المغرب، وخطته للحكم الذاتي. وفي هذا الصدد، نقلت عن الأمير محمد السنوسي قوله إن الصراع «مسألة بين دولتين يجب العمل على إصلاحه وإيجاد حل». وتعلق «إل إنديبندينتي» بأن السنوسي، بعيدًا عن شعارات معمر القذافي، ملتزم بتحويل البلاد إلى لاعب محايد، ويدرك أيضًا كيف أن التراب الليبي اليوم هو عش الدبابير للقوات الأجنبية.

وهو بذلك يقول: «يجب أن نكون محايدين، دون التورط في أي مشكلة داخلية لدولة مجاورة. في الوقت نفسه يجب أن نطالب بعدم تدخل أي دولة في شؤوننا. من هذا المنصب يمكننا أن نكون صانعي سلام في المنطقة».

بصفته العضو الأبرز في العائلة الملكية، تلفت الجريدة النظر إلى أن الأمير محمد ينظر باهتمام إلى إسبانيا واستعادة النظام الملكي، وهو يصادف أيضًا أن جده لأمه كان السفير الليبي في إسبانيا خلال الخمسينيات من القرن الماضي، مذكّرة بأن النظام الملكي في إسبانيا كان هو الحل للمشكلة والقوة القادرة على توحيد المجتمع، وهو ما اعتبره وضعًا مشابهًا لما تواجهه ليبيا اليوم.

الأمير محمد السنوسي: إسبانيا دليل على أن الملكية الدستورية يمكن أن توحد الشعب
ويضيف الأمير محمد السنوسي: «إسبانيا اليوم مكان مستقر نال ثقة العالم... وهي حاضرة دائمًا في محادثاتنا مع مواطنينا وأصدقائنا كمثال ساطع على كيف يمكن لأي بلد أن يجد الازدهار ويتحرك نحو مستقبل مشرق باستخدام تاريخه كمصدر إلهام»

في رأيه أن «إسبانيا دليل على أن الملكية الدستورية المتجذرة في التاريخ والهوية الوطنية قادرة على توحيد الشعب، وإقامة حكم ديمقراطي شفاف لبناء مستقبل ناجح»، بحسب الجريدة التي نقلت عنه قوله: «مثل إسبانيا، نعتقد أن ليبيا يمكن أن تتحد تحت المظلة الديمقراطية للملكية الدستورية التي أسسها أجدادي في العام 1951، ومثل إسبانيا نود أن نرى بلادنا تزدهر وتبني مستقبلها في وئام وسلام».

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