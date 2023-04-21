السنوسي: فشل المبادرات السياسية بسبب تجاهل التاريخ الليبي...

قال الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، إن المبادرات السياسية المتعددة فشلت في إيجاد تسوية بناءة لأن جميعها تجاهل التاريخ الليبي.
وأضاف السنوسي في مقال له بموقع «يورونيوز» الأوروبي أمس الخميس، أن أبناء ليبيا «يمكنهم منع صراع آخر وإنشاء نظام دائم يعكس التاريخ والثقافة والقيم الليبية وهو ديمقراطي أصيل وحيوي».
مشاركة جميع مستويات المجتمع أساسية لمستقبل ليبيا
واستدرك: «لكن مع ذلك ومن دون المشاركة على كل مستوى من مستويات المجتمع الليبي ودعم الشركاء الدوليين، تخاطر ليبيا بفقدان فرصتها مرة أخرى للانضمام إلى أسرة الدول الحرة كما يتوق شعبها دائما».
وعرج السنوسي على تاريخ ليبيا الذي يمكن البناء عليه لاستعادة الاستقرار في البلاد، بعدما اختار الليبيون خيارا بعد الحرب العالمية الثانية وهو الوحدة فجمعوا التقسيمات السياسية الثلاثة في البلاد في مملكة واحدة. واختاروا - بالتأييد الكامل والالتزام الشخصي المطلق لملكهم الجديد ومستشاريه وعائلته - دستورا ديمقراطيا يحمي حقوق الأقليات ويضمن الحرية، وفق قوله، مضيفا: «كانت ليبيا كمملكة ديمقراطية حتى النخاع».
كما كان النظام الملكي الليبي جزءا أساسيا من الديمقراطية الليبية المضمنة في إطار سياسي دستوري يطابق التاريخ والثقافة والإرادة السياسية الليبية.
العام 1969 تاريخ بدء المشاكل في ليبيا؟
ويعتقد السنوسي أن مشاكل ليبيا بدأت منذ انقلاب العام 1969، تاريخ القضاء على هذه الديمقراطية.
ونقل عن استطلاعات للرأي أن دستور ما قبل العام 1969 لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الليبيين، ولا يزال الملك إدريس يحظى بالاحترام باعتباره والد الأمة الليبية. ففي رأيه «لا يحتاج النظام الملكي الدستوري الديمقراطي في ليبيا إلى استعادة الدعم الشعبي، هذا الدعم موجود بالفعل».
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ويرى السنوسي أن الطريقة الأكثر فعالية للقوى الأوروبية لدعم تطوير ليبيا ديمقراطيا، تجرى من خلال إدراج تعديلات على منتدى الحوار السياسي الليبي، من حيث نظر الاتحاد الأوروبي في دعم منتدى جديد يتضمن صراحة دستور ما قبل العام 1969 كهدف له ويكون لديه مجموعة متنوعة من الآليات الاستشارية داخله لفترة انتقالية طويلة الأجل.
التحذير من شبح الدكتاتورية
كما دعا أوروبا إلى أخذ زمام المبادرة دوليا، لأن المسألة الليبية أوروبية بشكل لا يمحى ويرتبط التاريخ الليبي بالتاريخ الأوروبي، وفق تعبيره، مضيفا أن تأسيس ليبيا الديمقراطية العام 1951 نابع مثله مثل بعث الجمهورية الفرنسية وقيام ألمانيا الغربية من انتصار الديمقراطية على الاستبداد في أوروبا، كما استمرت الروابط الأوروبية الليبية طوال القرن الماضي، حيث أصبحت مصدرا رئيسيا للطاقة إلى القارة.
وحذر محمد الرضا السنوسي من مخاطر سقوط ليبيا مرة أخرى في شبح الدكتاتورية، فوقتها ستصبح حتما متماشية مع القوى الاستبدادية التي ستستخدم موارد البلاد كأداة في ألعابها الجيوسياسية، لذلك قال إن أوروبا لا يمكنها أن تغض الطرف حتى تنفجر شمال أفريقيا مرة أخرى.
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