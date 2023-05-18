ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية...

ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.
وزاد سعر الدولار إلى 5.29 دينار مقابل 5.28 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
في حين استقر سعر صرف اليورو عند 5.64 دينار، والجنية الإسترليني عند 6.35 دينار.
سعر العملتين التركية والتونسية مقابل الدينار
ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية، التي استقرت عند 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.73 دينار ليبي، وهو ذاته المسجل أمس، وسعر كسر الذهب «عيار 18» الذي سجل 248 دينارا للجرام.
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