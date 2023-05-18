ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.29 دينار مقابل 5.28 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

في حين استقر سعر صرف اليورو عند 5.64 دينار، والجنية الإسترليني عند 6.35 دينار.