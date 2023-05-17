«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد عن إطلاق مشروع استحداث بطاقة هوية إلكترونية وجواز سفر إلكتروني، بديلة للأوراق الثبوتية الورقية المعمول بها حاليًا، والتي ستسمر حتى الانتهاء من المشروع المحدد له عامين.

وقدّم أحد القائمين على المشروع، خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الأربعاء في طرابلس، تصورًا للمشروع الذي يستهدف توفير قاعدة بيانات رئيسية وأخرى احتياطية، لافتًا إلى أن إجراءات إصدار البطاقة الإلكترونية والجواز الإلكتروني تبدأ بحجز موعد مسبق، عبر منظومة التسجيل الإلكتروني.

استخدام تقنية بصمة العين والوجه

وأوضح، وفق مقطع مصور نشرته صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، أن المشروع يتضمن نظام التعرف ومقارنة البيانات البيومترية (ABIS) لثمانية ملايين سجل، وهو يعتمد بصمة العين والتعرف على الوجه، بالإضافة إلى بصمة الأصابع المعمول بها حاليًا، ويجرى تزويد الهيئة العامة للمعلومات بهذه التقنية لتسهيل تبادل المعلومات، بالإضافة إلى نظام الوصول عن طريق مفاتيح التشفير العامة (CA\pkI) وهو كود خاص لكل مواطن يجانب الرقم القومي، بهدف منع التزوير.

وأشار إلى أن المخطط يتضمن 220 مكتبًا، تحتوي على 500 محطة عمل، بالإضافة إلى 60 سفارة و20 محطة متنقلة، و15 محطة للتدريب والاختبار، وأربعة مراكز طباعة في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها، تصل قدرتها إلى طباعة 25 ألف بطاقة و25 ألف جواز سفر في اليوم.

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مليونا جواز إلكتروني وثلاث ملايين بطاقة إلكترونية

ويستهدف المشروع إصدار مليوني كتيب جواز إلكتروني وثلاث ملايين بطاقة إلكترونية ذات جودة وحسب المواصفات العالمية، لافتًا إلى أن نطاق العمل يمتد إلى تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل كافة الأنظمة المتضمنة بالمشروع، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لإنشاء مركز البيانات الرئيسي.

ويعمل القائمون على المشروع في المرحلة الأولى على ترحيل كافة البيانات الرقمية والبيومترية المخزنة بالنظام الحالي إلى النظام الجديد، حيث يوجد حاليًا بيانات خمسة ملايين سجل، بالإضافة إلى توفير الضمان والدعم الفني لكافة مكونات المشروع لمدة لا تقل عن سنتين، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر الفنية بمصلحة الجوازات، والربط الشبكي الداخلي المباشر والاحتياطي لكافة مكونات النظام بما يضمن حسن الأداء والإيفاء بمتطلبات المصلحة.

ويتضمن العرض توفير ما قيمته 15% كقطع الغيار لمختلف مكونات النظام، وتسجيل كافة تراخيص النظام للمعدات والبرمجيات المتضمنة بالمشروع باسم مصلحة الجوازات، حيث جرى تصميم كافة مكونات النظام بمراعاة أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن المعلوماتي.

الداخلية: استمرار العمل بجواز السفر الحالي

وناقش الوزراء المشاركون في الاجتماع حول ضرورة وجود هذا النظام خلال الفترة الحالية، في سياق الأولويات، أجاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبية بأنّ المشروع يواكب التطورات التكنولوجية، وأن المنظومة الجديدة تستهدف وضع بيانات مضبوطة وآمنة للمستقبل.

وأوضح وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أن الجواز الحالي سيظل معمولًا به، حيث جرى إعطاء الإذن لشراء 1.5 مليون جوازٍ جديد مؤخرًا.

عرض نقاط رئيسية في المشروع خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (صورة من البث المباشر)

عرض نقاط رئيسية في المشروع خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (صورة من البث المباشر)