تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الإثنين 15 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 5.24 دينار، من 5.26 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس الأحد.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.64 دينار مقابل 5.63 أمس، فيما استقر الجنية الإسترليني عند 6.35 دينار للجنيه الإسترليني، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

لا تغيير في العملة التركية

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية التي استقرت عند 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.73 دينار ليبي، وهو ذاته المسجل أمس. أما فيما يخص الذهب، فقد بلغ سعر كسر الذهب (عيار 18) 250 دينارا مقابل 254 دينار مساء الأحد.

