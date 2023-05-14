«إنفاذ القانون» تخلي مسار مشروع طريق بقصر خيار بعد اعتراض المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

قامت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، بإخلاء مسار مشروع طريق في منطقة قصر خيار، بعد اعتراض عدد من المواطنين، بحسب بيان نشرته الإدارة على «فيسبوك».

وأوضح البيان أن القوة قامت بإزالة العوائق لتنفيذ مشروع طريق الدروازة بمنطقة قصر خيار، بناءً على أمر النائب العام، وذلك من خلال تعبيد طريق بطول ثلاثة كيلو مترات وعرض ستة أمتار، بعد رفض بعض المواطنين تنفيذ المشروع واعتراضهم وإقفال الطريق.

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وأضافت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وفتح محضر بالخصوص، ومباشرة الشركة المنفذة للمشروع مهامها.

إدارة إنفاذ القانون تقوم بفتح مسار مشروع طريق الدروازة بمنطقة قصر خيار، الأحد 14 مايو 2023 (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

إدارة إنفاذ القانون تقوم بفتح مسار مشروع طريق الدروازة بمنطقة قصر خيار، الأحد 14 مايو 2023 (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

إدارة إنفاذ القانون تقوم بفتح مسار مشروع طريق الدروازة بمنطقة قصر خيار، الأحد 14 مايو 2023 (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)