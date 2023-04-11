«الخدمات العامة»: استمرار فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة السبعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة- طرابلس، اليوم الإثنين، استمرار العمل في المرحلة الثالثة لعمليات التهيئة وفتح مسار مشروع الطريق الدائري الثالث في منطقة السبعة.

وأضافت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إدارة خدمات الدعم والإسناد مستمرة في المرحلة الثالثة لعمليات فتح مسار مشروع طريق الدائري الثالث في منطقة السبعة، بإشراف لجنة فتح المسارات، وبالتعاون مع الحرس البلدي.

- «الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري

وفي 21 مارس الماضي، استلم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق في مدينة طرابلس تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة السبعة، الإثنين 10 أبريل 2023. (شركة الخدمات العامة - طرابلس)