وفد سعودي في طرابلس لإعادة فتح سفارة المملكة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وفد سعودي إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في طرابلس، وفق وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

واستقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية راشد أبوغفة، ومدير إدارة الشؤون العربية، اليوم، خليفة القايدي، صباح اليوم، في مطار معيتيقة الدولي، الوفد السعودي، برئاسة عبدالله بن فهد الشمري، الوزير المفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية.

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عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسعودية

وأكد أبوغفة «عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما».

وفي مايو العام 2014، أعلنت وكالة الأنباء السعودية غلق سفارتها وقنصليتها في العاصمة الليبية (طرابلس)، وإجلاء كامل بعثتها الدبلوماسية على متن طائرة خاصة، ذلك «نتيجة للظروف الحالية والوضع الأمني» كما ذكر السفير السعودي لدى ليبيا وقتذاك محمد محمود العلي، الذي أضاف أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الجانب الليبي.

جاء ذلك عقب تعرض مبنى المؤتمر الوطني في مايو 2014 لهجوم مجموعة مسلحة طالبت بتجميد أعماله.

من زيارة الوفد الليبي لطرابلس، 14 مايو 2023. (وزارة الخارجية)

من زيارة الوفد الليبي لطرابلس، 14 مايو 2023. (وزارة الخارجية)