حملة لإزالة العشوائيات والإشغالات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة، اليوم السبت، استمرار حملة إزالة العشوائيات والمستغلين للفضاءات العامة في مدينة طرابلس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الحملة تشارك فيها لجنة فتح المسارات، والبلديات الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني، ومديرية الحرس البلدي طرابلس، ومديرية أمن طرابلس، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من منطقة رأس حسن.

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وأشارت الشركة في بيان منفصل، إلى أن القانون رقم «3» لسنة 1969 الخاص بالتخطيط العمراني ينص في مادته «31» على أنه «لا يجوز الترخيص ببناء أو استعمال الفراغات المعتمدة بالمخطط، ولا يجوز تحوير المباني السكنية كليًا أو جزئيًا لأغراض تجارية أو غيره، كما لا يجوز اعتبار الفراغات المتروكة حول الطرق أو زوايا الرؤية زوائد، ويمنع ضمها أو استعمالها إلا في الاغراض التي اعتمدت من أجلها».

من حملة إزالة العشوائيات والإشغالات في طرابلس، 13 مايو 2023. (شركة الخدمات العامة)

من حملة إزالة العشوائيات والإشغالات في طرابلس، 13 مايو 2023. (شركة الخدمات العامة)