بدء صيانة مهبط مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي في بيان مقتضب، اليوم السبت، البدء الفعلي في تنفيذ المرحلة الثالثة لصيانة البنية التحتية لمهبط المطار.

وبالتزامن مع البدء في صيانة المهبط استقبل مدير عام المطار رئيس مصلحة المطارات والوفد المرافق له من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، وفق بيان آخر صادر عن إدارة المطار.

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وتابع رئيس مصلحة المطار أعمال الصيانة، كما تفقد مرافق المطار، وسلم إذن المزاولة وأعلن افتتاح صالة «VIP» لشركة الطائي.

من أعمال صيانة مهبط مطار مصراتة، 13 مايو 2023. (مطار مصراتة الدولي)

من أعمال صيانة مهبط مطار مصراتة، 13 مايو 2023. (مطار مصراتة الدولي)

من أعمال صيانة مهبط مطار مصراتة، 13 مايو 2023. (مطار مصراتة الدولي)