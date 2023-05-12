بن قدارة: عودة مجمع رأس لانوف للعمل بعد توقف دام 12 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الجمعة، عودة مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل بعد توقف دام 12 عاما.

وقال بن قدارة: «قام العاملون ولجنة إدارة شركة رأس لانوف بجهود كبيرة وبعزيمة وبأيادٍ ليبية، باستكمال صيانة وحدات المجمع، لتبدأ اليوم أولى مراحل تشغيله بعد توقف طويل»، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك».

المجمع سيعمل بـ20% من طاقته

وأضاف بن قدارة: «وبعد التأكد من كل إجراءات الأمن والسلامة والحصول على التقارير المطلوبة، جرى مباشرة العمل في المجمع وسيبدأ بعد ساعات قليلة إدخال النافتا وتشغيل الأفران وكل مرافق المجمع».

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وأكمل: «سيعمل المجمع بطاقات لا تقل عن 20%، سيجرى رفعها تدريجيا حتى يعمل بطاقته القصوى... نزف هذا الخبر السعيد إلى الشعب الليبي والعاملين في القطاع».