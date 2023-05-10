حكومة الوحدة تستعد لإطلاق خدمة المكالمات الهاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإطلاق خدمة المكالمات الهاتفية لاستقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المواطنين، وذلك من خلال وضع خطة ترويجية واسعة لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة مع مدير عام مركز خدمة المواطن - وعدد من مديري الإدارات بالمركز، حيث أكدت تعليمات رئيس الحكومة بضرورة تدريب موظفي الاتصال بالمركز والاستعداد الجيد لهذه الخطوة المهمة.

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شباك خدمة المواطنين في 34 مكتب بريد

واطّلع حمودة، خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الوزراء، على الخطوات التنفيذية للاتفاقية المبرمة بين بريد ليبيا والمركز، من أجل توفير شباك خاص لخدمة المواطن في 34 مكتبًا في كافة ربوع ليبيا، كمرحلة أولى توفر من خلالها نقاط اتصال مباشر للمواطنين.

كما قام مدير عام مركز خدمة المواطن باستعراض تقرير الربع الأول لعام 2023 ومقارنته بالفترة نفسها لعام 2022 وتحديد نسب التطور والتغيرات الطارئة بين الفترتين.

جانب من اجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لتدشين خدمة المكالمات الهاتفية لتلقي شكاوى المواطنين (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من اجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لتدشين خدمة المكالمات الهاتفية لتلقي شكاوى المواطنين (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من اجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لتدشين خدمة المكالمات الهاتفية لتلقي شكاوى المواطنين (حكومة الوحدة الوطنية)