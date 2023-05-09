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افتتاح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 10:58 مساء
افتتاح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي
محطة كهرباء الكريمية (المؤسسة الوطنية للنفط)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، افتتاح صمام العزيزية، الواقع بمنطقة سيدي السايح، وإمداد محطة كهرباء الكريمية، المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس، بالغاز الطبيعي، وذلك عن طريق خط الغاز الساحلي الذي يتغذى من محطة كبس الغاز الرئيسية بالبريقة.

وقالت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الصمام جرى فتحه على تمام الساعة 14:50، حيث بلغت كميات الغاز 30 مليون قدم مكعب يوميًا للمحطة، وبلغ إجمالي كميات الغاز المنقولة عبر خط الغاز الغربي 150 مليون قدم مكعب يوميًا، لافتا إلى أن العمل جارٍ على زيادة هذه الكميات تدريجيًا للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من محطة كبس البريقة.

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وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمجهودات المبذولة والأعمال المتميزة التي قامت بها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة وشركات الزويتينة والواحة ومليتة.

كما أشاد رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة بمستوى التعاون والتنسيق مع كبار المستهلكين وعلى رأسهم الشركة العامة للكهرباء ومصنع الحديد والصلب.

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