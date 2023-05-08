ضبط شخصين ابتزا فتاة وأجبراها على سرقة منزل أسرتها مقابل عدم التشهير

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي في طرابلس، من إلقاء القبض على شخصين ابتزّا فتاة وأرغماها على سرقة منزل أسرتها ودفع مبالغ مالية لهما مقابل عدم التشهير بها ونشر صور تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ ورد إلى قسم البحث الجنائي من مركز شرطة الحي الصناعي في طرابلس بتاريخ 29 أبريل الماضي بشأن سرقة 39 ألف دينار ومصوغات ذهبية بقيمة سبعة آلاف دينار من داخل أحد المنازل مقيدة ضد مجهول، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

- ضبط شخصين ابتزّا فتاة وأجبراها على دفع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية مقابل عدم التشهير بها

وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث والتحري التي قام بها أعضاء مكتب قسم البحث الجنائي في طرابلس، أكدت أن «ابنة المشتكي هي من قامت بالسرقة وأرغمت من قبل شخصين كانا يبتزانها ويهددانها بنشر صور تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع لهما الأموال».

القبض على المتهمين

وأكدت الوزارة أنه جرى على الفور تحديد هوية المتهمين وضبطهما من قبل فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس، مبينة أنه «وبالاستدلال معهما داخل المكتب اعترفا بهتك عرض ابنة المشتكي وابتزازها وتهديدها وإجبارها على السرقة ودفع الأموال لهما وإلا سيقومان بنشر مقاطع فيديو وصور لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي».

وأشارت وزارة الداخلية إلى «تحريز جهاز هاتف نقال يخص المتهمين وبه صور ومقاطع الفيديو، وتحريز مركبة آلية كمبرزة جرمية»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين رفقة المضبوطات إلى مركز شرطة الحي الصناعي لإحالتهما إلى النيابة من حيث الاختصاص.