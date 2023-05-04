شاهد في «هنا ليبيا»: موظفي صندوق الضمان يطالبون برواتبهم

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على البيان الصادر عن موظفي صندوق الضمان الاجتماعي سوسة بيانًا طالبوا فيه الجهات المعنية بإيفاء وعودهم بشأن سداد رواتبهم المتوقفة منذ 6 سنوات.

الذكرى الخامسة لاستهداف مفوضية الانتخابات

وتطرق البرنامج إلى إحياء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذكرى الخامسة للهجوم الذي استهدف مقرها بغوط الشعال في طرابلس، في الثاني من مايو 2018، وأسفر عن مقتل 13 من موظفيها، وتبناه تنظيم «داعش»، وجددت العزم على «السير في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات ثلاثة ملايين ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجيل في سجل الناخبين، مؤكدين في ذلك أن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء».

قافلة طبية تزور تراغن وبراك الشاطئ

وتابعت عدسة «هنا ليبيا» زيارة قافلة طبية مستشفى تراغن العام ببلدية تراغن، والتي شملت العديد من الأقسام وإجراء بعض العمليات الجراحية، والتي شهدت إقبالاً كبيرًا من المرضى، لحل مشكلات العديد من الأسر، باعتبار الجنوب يعاني من نقص من العناصر الطبية.

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