القيب يتفق مع السفير الفرنسي على إعادة التعاون الأكاديمي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، إن السفير مصطفى مهراج اتفق مع وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران عبدالنبي القيب، على ضرورة إعادة إطلاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة على حساب السفارة بموقع «تويتر»، ولم تذكر مزيد التفاصيل.

- القيب يتابع أوضاع الطلاب الليبيين في فرنسا

القيب يتابع أوضاع الطلاب الليبيين في فرنسا

وفي فبراير الماضي، تابع القيب خلال لقائه الملحق الأكاديمي بالسفارة الليبية لدى لفرنسا، فتحي أميمة، أوضاع الطلاب الدارسين في فرنسا والمدارس الليبية بالعاصمة باريس.

والعام 2021، ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا آنذاك بياتريس لوفرابير دو هيلين، تعزيز العلاقات بين الجانبين الليبي والفرنسي في مجال التربية والتعليم.

لقاء القيب (يمين) مع مهراج، 4 مايو 2023. (السفارة الفرنسية)