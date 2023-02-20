القيب يتابع أوضاع الطلاب الليبيين في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب، أوضاع الطلاب الدارسين في فرنسا والمدارس الليبية بالعاصمة باريس.

جاء ذلك خلال لقائه الملحق الأكاديمي بالسفارة الليبية لدى لفرنسا، فتحي أميمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما التقى القيب رئيس جامعة المرقب، حيث ناقش معه آلية سير الدراسة بالجامعة، وما يجب القيام به خلال الفترة القريبة المقبلة لأجل الرقي بمرافق الجامعة وسبل تطويرها.

وفي اجتماع آخر، بحث القيب مع مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة الدكتور إسماعيل حمزة مقترح إقامة المؤتمر الوطني للتعليم العالي الخاص وآلية التنسيق لذلك.