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الدبيبة يتابع مع العباني استكمال طباعة مصحف الأوقاف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 11:37 مساء
الدبيبة يتابع مع العباني استكمال طباعة مصحف الأوقاف الليبية
اجتماع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية محمد العباني، الأربعاء 3 مايو 2023 (حكومة الوحدة)
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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمساجد والأئمة ورفع كفاءتهم، واستكمال طباعة المرحلة الثانية من مصحف الأوقاف الليبية وتوزيعه على كافة المساجد في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ظهر اليوم الأربعاء مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، لمتابعة خطة الهيئة للعام الجاري، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- بالصور.. إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية

وجدد الدبيبة تعليماته بأن «تكون المنابر والمساجد في ليبيا عنوانًا للتسامح والتآلف، وأن تجمع الليبيين علي كلمة سواء».

وفي 18 مارس 2023، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، حيث جرى طباعة 390 ألف نسخة من المصحف سيتم توزيعها على كافة المناطق الليبية.

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