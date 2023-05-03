الدبيبة يتابع مع العباني استكمال طباعة مصحف الأوقاف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمساجد والأئمة ورفع كفاءتهم، واستكمال طباعة المرحلة الثانية من مصحف الأوقاف الليبية وتوزيعه على كافة المساجد في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ظهر اليوم الأربعاء مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، لمتابعة خطة الهيئة للعام الجاري، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- بالصور.. إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية

وجدد الدبيبة تعليماته بأن «تكون المنابر والمساجد في ليبيا عنوانًا للتسامح والتآلف، وأن تجمع الليبيين علي كلمة سواء».

وفي 18 مارس 2023، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، حيث جرى طباعة 390 ألف نسخة من المصحف سيتم توزيعها على كافة المناطق الليبية.