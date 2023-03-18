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بالصور.. إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 05:18 مساء
بالصور.. إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية
النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، حيث جرى طباعة 390 ألف نسخة من المصحف سيتم توزيعها على كافة المناطق الليبية.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة خلال إشهار النسخة، بمجمع قاعات غابة النصر والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، «دعمه لحفاظ ومحفظي القرآن الكريم في كافة جوانبه»، مشيداً «بجهود لجنة خبراء القرآن الكريم، لإعدادهم وعملهم المتواصل لسنوات للوصول إلى هذا اليوم وإشهار مصحف الأوقاف الليبية»، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

تكريم لجنة مصحف الجماهيرية
وفي ختام الإشهار، جرى تكريم لجنة مصحف الجماهيرية ولجنة مصحف الأوقاف من مشايخ وعلماء تقديرا لجهودهم المبذولة. وأشاد رئيس هيئة الأوقاف محمد العباني بجهود المشايخ والخبراء لطباعة المصحف، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للهيئة مادياً ومعنوياً وإجرائياً، حتى استطاعت كتابة المصحف وطباعته والاحتفال اليوم بإشهاره.

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شارك في الاحتفال وزراء التربية والتعليم، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، وعدد من الوكلاء والسفراء والمشايخ والوعاظ والحفاظ.

الدبيبة خلال إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
من حفل إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
من حفل إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
من حفل إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
من حفل إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
من حفل إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
من حفل إشهار النسخة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، 18 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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