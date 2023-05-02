السفير الألماني يهنئ الليبيات بيوم المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

علق السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت على الاحتفال بيوم المرأة الليبية يوم 26 أبريل الماضي.

وقال السفير الألماني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يوم وطني سعيد للمرأة الليبية!.. وشاركت نائبتي في الاحتفالية بيوم المرأة الليبية الأسبوع الماضي، حيث من الجيد دائمًا رفع مستوى الوعي بالإنصاف والاحتفاء بالدور الحاسم للمرأة في المجتمع».

وأضاف أونماخت «مبروك للسيدات رانيا الخوجة، رفيعة العبيدي، حواء عادل، وليلي الأوجلي».

-باتيلي: يجب على الليبيات التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية

-الدبيبة يدعو إلى مشاركة نسائية أكبر في القضايا العامة.. ويعلن تأسيس جائزة المرأة الليبية

نائبة السفير الألماني في الاحتفال بيوم المرأة الليبية

واحتفلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يوم الأربعاء الماضي باليوم الوطني للمرأة الليبية بتنظيم ملتقى بمدينة مصراتة، بمشاركة نائبة السفير الألماني لدى ليبيا أنيكا انجلس.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الليبيات إلى مشاركة أكبر في القضايا العامة، وخوض الانتخابات، والتعبير عن آرائهن باستقلالية، كاشفا قراره تأسيس جائزة للمرأة الليبية.